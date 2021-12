La definizione e la soluzione di: Si dice che a questo non ci sia mai fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEGGIO

Curiosità : Si dice che a questo non ci sia mai fine

episodio. Questo fa sì che suor Angela entri in contatto con le loro vicende quotidiane e venga coinvolta nei loro problemi. Suor Angela, ex carcerata che ha ... Significato peggio

pèggio avv. e agg. lat. peius, neutro di peior -ioris . per lui!, quasi a dire che il danno sarà solo di chi ne ha la colpa; per il modo prov. peggio che andar di notte, v. notte, n. 2 a. 2. agg., invar. Equivale a peggiore (o al plur peggio 'p?d?:o lat. peius, neutro di peior -ioris 'peggiore'; trattato in ital. come compar. di bene. - ¦ avv. 1. in modo peggiore: stare p. meglio. 2. situazione peggiore: è il p. che mi potesse capitare meglio. ? Espressioni: avere la peggio risultare perdente in una gara o in un conflitto perdere, soccombere. avere la Definizione Treccani

