La definizione e la soluzione di: Si dice di cantante che canta da solo, non in coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOLISTA

Curiosità : Si dice di cantante che canta da solo, non in coro

Festival, Bobby ha un improvviso abbassamento di voce che gli impedisce di cantare in diretta; sicché canta in playback, uno dei primi casi, quando al Festival ... Significato solista

solista s. m. e f. e agg. der. di solo (pl. m. -i). – Chi, nell’esecuzione ., ballerino o ballerina che si produce in un assolo di danza. Come agg., aggiunto al nome di uno strumento: violino s., tromba s.; e più genericam.: (avere una) parte solista. CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI primo lat. primus, superl. dell'avv. e prep. ant. pri 'davanti', da cui anche il compar. prior. - ¦ agg. num. ord. 1. che, in una serie ordinata, si trova nella posizione ? Espressioni: prima ballerina in un corpo di ballo, quella che ha parti da solista étoile. ballerina di fila; primo ministro ? ?; primo violino in un'orchestra, chi esegue Definizione Treccani

