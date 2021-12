La definizione e la soluzione di: Il Diaz messicano avversato da Francisco Madero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORFIRIO

Curiosità : Il Diaz messicano avversato da Francisco Madero

Francisco Ignacio Madero González (Parras de la Fuente, 30 ottobre 1873 – Città del Messico, 22 febbraio 1913) è stato un politico, imprenditore e generale ... Significato porfirio

predicàbile agg. nel sign. 1 a, der. di predicare; nel sign. 1 b, essere attribuito a un soggetto, e che sono stati classificati nelle Isagoge di Porfirio in cinque classi: genere, specie, differenza, proprio, accidente; nel pensiero kantiano, i Definizione Treccani

