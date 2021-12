La definizione e la soluzione di: Il diabetico ne ha in eccesso nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

infettiva del parenchima renale. Infatti il diabetico presenta una tendenza molto maggiore del non diabetico a sviluppare un'infezione batterica nell'apparato ... Significato glucosio

gluconeogène?i, glucònico, gluco?ide, gluco?ìdico, gluco?ìl-, glucò?io (o glucò?o): v. gliconeogenesi, gliconico2, glicoside, glicosidico, glicosil-, glicosio. carboidrato s. m. comp. di carbo- e idrato. - 1. chim. idrato di carbonio glucide, saccaride, zucchero. ? amido, disaccaride, glucosio, monosaccaride, saccarosio. 2. al plur., denominazione generale di alimenti contenenti carboidrati farinaceo. ? pane, pasta, riso. Definizione Treccani

