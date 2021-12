La definizione e la soluzione di: Deutoplasma detto anche vitello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUORLO

Curiosità : Deutoplasma detto anche vitello

Significato tuorlo

tuòrlo (o tórlo) s. m. lat. torulus, dim. di torus, propr. «rigonfiamento» (v. toro2). – Il materiale nutritivo, di riserva, contenuto in varia quantità nell'uovo e alla cui costituzione partecipano i principali materiali formativi necessarî all'edificazione dell'embrione (composti inorganici e tuorlo 'tw?rlo o torlo 'torlo s. m. lat. torulus, dim. di torus, propr. 'rigonfiamento'. - 1. biol. materiale nutritivo di riserva contenuto nell'uovo e alla cui costituzione partecipano i principali materiali necessari all'edificazione dell'embrione deutoplasma, lecite, vitello. 2.

