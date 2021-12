La definizione e la soluzione di: È detto gomma naturale, si ottiene dal lattice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAUCCIU

Curiosità : e detto gomma naturale, si ottiene dal lattice

ossigeno e azoto. Fanno parte di questo gruppo: AU, EU. Il poliisoprene naturale è anche detto gomma naturale o caucciù. Lattici gommosi si possono ottenere ... Significato caucciu

caucciù s. m. dal fr. caoutchouc, che è dal quechua cauchu(c). – Denominazione con la quale si indicano comunem. la gomma ricavata da una pianta delle euforbiacee (Hevea brasiliensis), o gomme analoghe. gomma 'gom:a s. f. lat. tardo gumma, dal gr. kómmi, voce di origine egiziana. - 1. nome di vari prodotti dotati di alta deformabilità ed elasticità, ottenuti sia lattice, mucillagine, resina. ? Espressioni: gomma da masticare o americana ? ?; gomma naturale caucciù. ? para. 2. estens. rivestimento della ruota di un'automobile, di una Definizione Treccani

