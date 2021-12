La definizione e la soluzione di: A Detroit in un brano di Fred Buscaglione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPAGHETTI

Curiosità : A Detroit in un brano di Fred Buscaglione

di caffè...", rispetto all’appetito che aveva in precedenza. La immaginaria Detroit, evocata in questo brano, ricorda la Chicago di Fred Buscaglione. ... Significato spaghetti

spaghétti s. m. pl. – Forma plurale di spaghetto1, molto più frequente, nell’uso, del rispettivo singolare. spaghetto¹ spa'get:o s. m. dim. di spago¹, per la forma. - gastron. spec. al plur., pasta alimentare di forma cilindrica, lunga e sottile: un piatto di spaghetti al pomodoro , spaghettino, spaghetto alla chitarra, tagliatella, tagliolino, trenetta, vermicello, zita. ? pasta. ? Espressioni: spaghetti house spaghetteria; spaghetti western western CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

