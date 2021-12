La definizione e la soluzione di: A Detroit in un brano di Fred Bongusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPAGHETTI

Curiosità : A Detroit in un brano di Fred Bongusto

Fred Bongusto, pseudonimo di Alfredo Antonio Carlo Buongusto (Campobasso, 6 aprile 1935 – Roma, 8 novembre 2019), è stato un cantautore, compositore e ... Significato spaghetti

spaghétti s. m. pl. – Forma plurale di spaghetto1, molto più frequente, nell’uso, del rispettivo singolare. spaghetto¹ spa'get:o s. m. dim. di spago¹, per la forma. - gastron. spec. al plur., pasta alimentare di forma cilindrica, lunga e sottile: un piatto di spaghetti al pomodoro , spaghettino, spaghetto alla chitarra, tagliatella, tagliolino, trenetta, vermicello, zita. ? pasta. ? Espressioni: spaghetti house spaghetteria; spaghetti western western CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

