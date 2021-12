La definizione e la soluzione di: Despoti che governano in modo autocratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TIRANNI

Curiosità : Despoti che governano in modo autocratico

addebitata al Senato che fu immediatamente spogliato di ogni funzione e potere. In compenso Vayne stabiliva il suo regime autocratico rivendicando i supremi ... Significato tiranni

Neologismi (2008) europolitico s. m. Uomo politico degli Stati membri dell’Unione della sera, 17 dicembre 2002, p. 35, Cultura) • «E contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l’aria la fiaccola dell’anarchia, la aborrire ant. e tosc. abborrire dal lat. abhorrere 'avere in orrore' io aborrisco, tu aborrisci, o io abòrro, tu abòrri, ecc.. - ¦ v. tr. avere in orrore: a. il vizio, i tiranni lett. abominare, condannare, detestare, disdegnare, disprezzare, esecrare, odiare, lett. spregiare. biasimare, criticare, deprecare, disapprovare, lett. Definizione Treccani

