La definizione e la soluzione di: La M della bicicletta MTB ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOUNTAIN

Curiosità : La M della bicicletta MTB ing

Significato mountain

mountain bike ‹màuntin bàik› locuz. ingl. comp. di mountain «montagna» e CLASS='testo_corsivo'>bike «bicicletta» (pl. mountain bikes ‹ bàiks›), usata in ital. come s. f. – Tipo di bicicletta particolarm. adatta a percorsi accidentati e su fondo rampichino s. m. der. di rampicare. - 1. zool. uccello passeriforme che vive nelle località boscose dell'Europa. 2. fig., scherz. a. ed espedienti vari: non mi è simpatico quel r. di tuo nipote furbacchione, furbastro, volpe. ingenuo, sprovveduto. 3. trasp. bicicletta da montagna mountain bike. Definizione Treccani

