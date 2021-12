La definizione e la soluzione di: È dell assassino in un film con Viggo Mortensen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROMESSA

Curiosità : e dell assassino in un film con Viggo Mortensen

Viggo Peter Mortensen Jr. (New York, 20 ottobre 1958) è un attore, poeta, fotografo, pittore e regista statunitense. È noto principalmente per il ruolo ... Significato promessa

proméssa s. f. lat. tardo promissa -ae, in origine promissa o ripetutamente); ho la tua p., conto sulla tua p.; per ora, mi ha fatto soltanto belle promesse; mi ha chiesto in prestito il libro con la p. di restituirmelo quanto prima; p. di promessa pro'mes:a s. f. lat. tardo promissa -ae, in origine promissa -orum 'cose promesse', neutro plur. del part. pass. di promittere 'promettere'. - 1. l'impegnarsi meno alle p. impegno. giuramento, voto. ? parola. ? Espressioni: mantenere le promesse fare quel che si è promesso tenere fede alla parola. mancare alla parola. 2. fig Definizione Treccani

