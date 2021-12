La definizione e la soluzione di: Il __ dell architetto, un film di Peter Greenaway. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENTRE

Curiosità : Il __ dell architetto, un film di Peter Greenaway

dopo aver visto al cinema il film di Ingmar Bergman Il settimo sigillo. Peter Greenaway è ateo. Nel 1962, Greenaway realizza il suo primo cortometraggio: ... Significato ventre

vèntre s. m. lat. venter -tris. – 1. a. di un organo volta verso l’asse di sostegno (contrapp. a dorso): così in un fiore il ventre di sepali, petali, antere, è la faccia volta verso il centro del fiore; se l’organo è CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA ventre 'v?ntre s. m. lat. venter -tris. - 1. a. anat. nell'uomo e negli animali, cavità addominale contenente i visceri e la regione esterna corrispondente addome, . con funz. avv., spec. di cavallo in corsa, a forte velocità a briglia sciolta; fig., ventre molle la parte più delicata e vulnerabile di qualcosa: il v. molle dell'economia Definizione Treccani

Altre definizioni con dell; architetto; film; peter; greenaway; Un film di Tinto Brass con Francesca dell era; Il cognome dell a cantautrice Nada; Antico fucile originario dell a Cina; Una dell e contrade del Palio di Siena; Aulenti, architetto ; architetto , costruì la piramide a gradoni di Zoser; Possono essere architetto niche o ossee; Il Saarinen architetto ; Un film di Tinto Brass con Francesca Dellera; Era coraggioso nel film Babe; film cult con Kevin Bacon che balla ing; La Eva attrice nel film Simpatici e Antipatici; La band inglese di Phil Collins e peter Gabriel; Le amiche di peter Pan; Film del 1979 di peter Yates sulla passione per il ciclismo; Invito a ripeter e; Cerca nelle Definizioni