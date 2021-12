La definizione e la soluzione di: Del Nibelungo in una tetralogia di Richard Wagner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANELLO

Curiosità : Del Nibelungo in una tetralogia di Richard Wagner

L'anello del Nibelungo (in tedesco Der Ring des Nibelungen ascolta[?·info]), noto anche per antonomasia semplicemente come Tetralogia, è un ciclo di quattro ... Significato anello

anèllo s. m. lat. anellus, dim. di anus «cerchio» (pl. anèlli l’inversione di marcia dei veicoli e le operazioni di carico e scarico; ad anello, locuz. avv. e agg. riferita a qualsiasi configurazione circolare: disporre, curvare ad a., un CATEGORIA: ANATOMIA – MODA anello a'n?l:o s. m. lat. anellus, dim. di anus 'cerchio' pl. anelli e ant. anche le anella f.. - 1. cerchietto di metallo, per lo più prezioso, che si porta al fede, region. vera; fig., dare o mettere l'anello a qualcuno sposare ø. ripudiare; fig., prendere l'anello a qualcuno sposarsi, degli uomini ammogliarsi, delle Definizione Treccani

