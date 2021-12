La definizione e la soluzione di: Del momento presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTUALE

Curiosità : Del momento presente

stato o avvenimento presente. Si osservi ad esempio il seguente enunciato: In questo momento esco di casa È chiaro che il momento dell'azione viene visto ... Significato attuale

attüale agg. dal lat. tardo actualis, der. di actus -us : è un autore, un poeta, un pensatore, o un romanzo, una teoria, ecc., ancora attuale. 2. In geologia, periodo a., sinon. di periodo olocenico o olocene. 3. In fisica, valore attuale agg. dal lat. tardo actualis, der. di actus-us 'atto²'. - 1. filos. che esiste realmente: esistenza a. effettivo, in atto, reale. potenziale, virtuale. : una convinzione a. contemporaneo, corrente, odierno, presente. à la page, alla moda, di attualità, moderno, up to date. inattuale, passato. fuori moda, obsoleto, out. Definizione Treccani

