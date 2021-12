La definizione e la soluzione di: Definizione rappresentativa di un epoca rotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPACCATO

Curiosità : Definizione rappresentativa di un epoca rotto

fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. È noto anche con l'appellativo di «eroe dei due mondi» per le imprese militari compiute sia ... Significato spaccato

spaccato agg. e s. m. part. pass. di spaccare1. – 1. agg. Che in due o più parti: il terreno è tutto s. per la lunga siccità; metti da parte la legna spaccata. Per il partic. sign. e uso di zero s., v. zero, n. 1 e. 2. agg. In araldica, scudo CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI part. pass. di spaccare². - ¦ agg. 1. che si presenta o è stato ridotto in due o più parti: il terreno è tutto s. per la lunga siccità crepato, rotto, spezzato, di ossa e sim. fratturato, di oggetti in vetro infranto, di pelle e sim. screpolato. fracassato, frantumato, squarciato Definizione Treccani

