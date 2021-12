La definizione e la soluzione di: Decurtare, levare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTTRARRE

Curiosità : Decurtare, levare

Significato sottrarre

sottrarre (ant. sottràggere) v. tr. lat. subtrahere «trarre di sotto», da) un pericolo; s. alla morte, alla distruzione; Se il già canuto intendi Capo sottrarre a più fatal periglio (Parini). Nel rifl., sfuggire, riuscire a evitare: sottrarsi alle ire sottrarre lat. subtrahere 'trarre di sotto' coniug. come trarre. - ¦ v. tr. 1. a. portare via, con la prep. a del secondo arg.: s. una scena agli occhi dei curiosi; s. qualcuno alla morte, alla distruzione levare, togliere, da sguardi, vista e sim. celare, da sguardi, vista e sim. Definizione Treccani

