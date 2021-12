La definizione e la soluzione di: Debole, stanca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIACCA

Curiosità : Debole, stanca

creduto che ci sareste rimasta un par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro, e di contare i carri che ... Significato fiacca

s. f. der. di fiaccare. – 1. a. Fiacchezza, svogliatezza: avere la f.; lavorare con troppa f.; battere la f., stare in ozio, o fare le cose male e svogliatamente, scansare le fatiche; anche, senso di stanchezza, spossatezza fisica: ho una f. che non mi reggo in piedi. b. Lentezza, naturale o fiacca s. f. der. di fiaccare. - 1. mancanza di forza ? med. astenia, non com. cascaggine, debolezza, non com. fiaccatura, fiacchezza, indebolimento, fam. . dinamismo, energia, forza, gagliardia, sprint, vigoria. ? Espressioni: battere la fiacca stare inoperoso ciondolare, fam. girarsi i pollici, fam. grattarsi la Definizione Treccani

