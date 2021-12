La definizione e la soluzione di: La dea greca della natura e della caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARTEMIDE

Curiosità : La dea greca della natura e della caccia

gemella di Apollo e dea della caccia, della natura selvaggia, degli animali e della luna. Atena - dea della saggezza, della strategia militare, delle arti ... Significato artemide

efè?io agg. dal lat. Ephesius, gr. ????s???. – Di enciclopediaefeso'>Efeso , città dell’Asia Minore, efesino; è frequente appellativo di Artemide (Artemide efesia, Diana efesia), cui era dedicato un famoso tempio in quella città Definizione Treccani

