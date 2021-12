La definizione e la soluzione di: Danneggiarsi l articolazione della caviglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SLOGARSI

Curiosità : Danneggiarsi l articolazione della caviglia

Significato slogarsi

slogaménto s. m. der. di slogare. – L’atto, il fatto di slogare o di slogarsi; non com. per indicare l’effetto, come sinon. di slogatura. lussare v. tr. dal lat. luxare, der. di luxus 'slogato, messo storto'. - 1. provocare una lussazione: l'urto gli ha lussato una spalla slogare. 2. prodursi una lussazione, nella forma lussarsi: lussarsi un piede slogarsi. Definizione Treccani

