La definizione e la soluzione di: I cubani o toscani che si fumano.

Soluzione 6 lettere : SIGARI

Curiosità : I cubani o toscani che si fumano

sigaràio s. m. der. di sigaro. – 1. a. , sigarette, ecc. b. Solo al femm., sigaraia, in passato, la venditrice di sigari, sigarette e fiammiferi nelle sale da ballo, nei grandi ristoranti, nei vestiboli dei teatri e tabacco dall'arabo ?abbaq o ?ubbaq, nome della pianta Inula viscosa pl. -chi. - ¦ s. m. 1. prodotto ricavato per essiccazione e frantumazione dalle foglie di due . estens. a. ciò che si fuma e in specie le sigarette: hai del t. ? sigarette, sigari. b. il fumare: il vizio del t. fumo. ¦ agg. invar. del colore del tabacco avana Definizione Treccani

