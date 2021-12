La definizione e la soluzione di: Crostaceo di fondale simile al granchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANSEOLA

Curiosità : Crostaceo di fondale simile al granchio

Il granchio del cocco o granchio latro (Birgus latro Linnaeus 1767) è il più grande artropode terrestre del mondo. È un paguro terrestre famoso per la ... Significato granseola

Definizione Treccani

Altre definizioni con crostaceo; fondale; simile; granchio; Piccolo crostaceo che si difende avvolgendosi a palla; Il crostaceo che si prende... sbagliando; Il crostaceo che molti confondono con l’astice; Il bernardo crostaceo ; fondale che non presenta rocce o scogli; Scossa tellurica che si sviluppa sul fondale ; Agganciata al fondale ; Rossiccio pesce di fondale coperto di aculei; Quello di lumache è un alimento simile alle perle; simile all ape ma più grosso; Un piccolo agrume simile alla clementina; Uccello simile allo struzzo; Lo è sia il granchio che l’aragosta; Artropode detto granchio a ferro di cavallo; Il granchio zodiacale; La pinza del granchio ; Cerca nelle Definizioni