La definizione e la soluzione di: La crocchia da ballerine fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIGNON

Curiosità : La crocchia da ballerine fra

dalla band Gatti Mézzi e da altre compagnie di giovani. La più importante compagnia attoriale di vernacolo pisano è stata il Crocchio Goliardi Spensierati ... Significato chignon

chignon ‹šin’õ'› s. m., fr. incrocio di tignon «crocchia», der. scherz. del lat. tinea «tigna», e chignon «nuca», che è il lat. *catenio-onis «anello di catena». – Crocchia di trecce ravvolte o di capelli morbidamente annodati sulla nuca. CATEGORIA: MODA chignon ?i'??~, it. ?i'?on s. m., fr. incrocio di tignon 'crocchia' der. scherz. del lat. tinea 'tigna' e chignon 'nuca', lat. ?catenio -onis 'anello di catena'. - acconciatura dei capelli, morbidamente annodati sulla nuca crocchia, nodo. Definizione Treccani

Altre definizioni con crocchia; ballerine; C'è chi le fa scrocchia re; Articolo per ballerine ; ballerine ... sul piedistallo; Lo sono le polacchine e le ballerine ; Le ballerine le hanno uguali; Cerca nelle Definizioni