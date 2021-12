La definizione e la soluzione di: Un critico come Christian Millau. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CULINARIO

Curiosità : Un critico come Christian Millau

Guida Gault Millau è una pubblicazione annuale dedicata alla gastronomia e deve il proprio nome ai due fondatori Henri Gault e Christian Millau, giornalisti ... Significato culinario

culinàrio agg. dal lat. tardo culinarius, der. di uri='enciclopediaculina'>culina «cucina». – Che si riferisce alla cucina, come arte e tecnica del cucinare: arte c. (o culinaria s. f.); preparazioni, raffinatezze culinarie. culinario kuli'narjo agg. dal lat. tardo culinarius, der. di culina 'cucina'. - che si riferisce alla culinaria: arte c. gastronomico. Definizione Treccani

