Criptismo, mimetismo in biologia

camuffamento di un organismo nel suo ambiente, vedi Criptismo. Il mimetismo (formalmente mimetismo fanerico) è la capacità di un organismo di imitarne ... Significato omocromia

omocromìa s. f. comp. di omo- e -cromia. – In biologia, forma di mimetismo criptico per cui un organismo assume, per lo più a scopo protettivo, la stessa colorazione prevalente nell’ambiente in cui vive: per es., molti animali alpini e polari hanno mantello o piumaggio bianco; molti insetti che omocromia omokro'mia agg. der. di omocromo. - zool. somiglianza del colore di un animale con quello dell'ambiente ? mimetismo, mimicrìa, mimicry. Definizione Treccani

