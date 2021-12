La definizione e la soluzione di: Le cozze... in Liguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUSCOLI

Curiosità : Le cozze... in Liguria

bivalve ed equivalve. I mitili vengono chiamati comunemente in Italiano regionale anche cozze, muscoli, peoci, pedoli, móscioli, a seconda della zona geografica ... Significato muscoli

Neologismi (2008) supertopo s. m. Topo modificato geneticamente. ? Quanto al «supertopo» di Princeton, non supertopo iniettandogli Lgf-1, un fattore di crescita insulinico che agisce sui muscoli. Il professore Lee Sweeney , autore dell’esperimento, prevede applicazioni sugli atleti: «I rinvigorire der. di invigorire, col pref. ri- io rinvigorisco, tu rinvigorisci, ecc.. - ¦ v. tr. 1. con riferimento al corpo umano o a parte del corpo, rendere robusto, più vigoroso: l'esercizio rinvigorisce il fisico, i muscoli corroborare, fortificare, invigorire, irrobustire, potenziare, rafforzare, rinforzare, temprare, tonificare Definizione Treccani

