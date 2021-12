La definizione e la soluzione di: La cottura consigliata della pastasciutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AL DENTE

Curiosità : La cottura consigliata della pastasciutta

e al vino bianco, è una tecnica di cottura che impedisce agli aromi di disperdersi nel vapore o nel sugo di cottura, trattenendo all'interno degli ingredienti ... Significato al%20dente

dènte s. m. lat. dens dentis. – 1. Ciascuno degli elementi che, presenti duole (v. battere, n. 5 b); occhio per occhio, dente per dente, sentenza di origine biblica (v. occhio, n. 6 c). Come locuz. avv., al dente, di pasta o riso che si serve a cottura CATEGORIA: ANATOMIA – MILITARIA – MODA dente 'd?nte s. m. lat. dens dentis. - 1. anat. ciascuna delle strutture anatomiche presenti sulle mascelle superiore e inferiore della cavità boccale dei vertebrati, di contraggenio, di malavoglia, malvolentieri. ben volentieri, di buona voglia, di buon grado; al dente di pasta o riso non molto cotti a punto scotto. 2. estens. nome Definizione Treccani

