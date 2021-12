La definizione e la soluzione di: Costruzioni di molti piani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALAZZI

Curiosità : Costruzioni di molti piani

modificata, con il rinnovamento di molti degli edifici che la circondano. Nel 1993 furono presentati progetti per la costruzione di numerosi grattacieli. I due ... Significato palazzi

Neologismi (2008) gialloparma (giallo Parma), loc. s.le m.e agg.le inv. Tonalità Corriere della sera, 15 novembre 2001, p. 39) • Il gialloparma che colorava i palazzi cittadini si è via via diluito, sostituito dal cemento della nuova edilizia. ( Camillo Langone portiere por'tj?re s. m. dal fr. portier, lat. mediev. portarius f. -a. - mest. addetto alla custodia e sorveglianza di uno stabile, talvolta con altri compiti accessori region. , non com. usciere, di edifici pubblici, alberghi, palazzi signorili e sim. concierge, di edifici pubblici, alberghi, palazzi signorili e sim. guardaportone. ? custode. Definizione Treccani

