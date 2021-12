La definizione e la soluzione di: Costruisce... contenitori di vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOTTAIO

Curiosità : Costruisce... contenitori di vino

da colui che costruisce il prodotto. Il marchio di commercio, invece, viene apposto da colui che fa circolare il prodotto. Il marchio di fabbrica non ... Significato bottaio

bucafóndi s. m. comp. di bucare e fondo2. – Strumento del bottaio, simile a un succhiello, che serve specialmente per aprire nei fondi delle botti la speciale scanalatura in cui s’incastrano le doghe. bottaio bo't:ajo s. m. der. di botte. - mest. chi fabbrica, ripara o vende botti barilaio, region. barilaro. Definizione Treccani

