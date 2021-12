La definizione e la soluzione di: La Costa francese del sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AZZURRA

Curiosità : La Costa francese del sud

Coordinate: 8°N 6°W? / ?8°N 6°W8; -6 La Costa d'Avorio, ufficialmente Repubblica della Costa d'Avorio (in francese République de Côte d'Ivoire), è uno ... Significato azzurra

Neologismi (2008) cyber-atleta s. m. e f. Videogiocatore, chi gareggia in un torneo Corriere della sera, 15 luglio 1999, p. 48, Cronaca di Milano) • Quest’anno la Nazionale azzurra sembra essere tra le gran favorite e ognuno dei concorrenti in gara a San Siro farà quota 'kw?ta s. f. dal lat. quota pars 'a quanta parte', femm. di quotus 'quanto'. - 1. a. parte di una somma globale di denaro dovuta da ciascuno dei partecipanti quota ? ?. 3. fig., sport. numero di punti raggiunti in un campionato: la squadra azzurra è a q. 14 punteggio. ? perdere quota 1. riferito ad aeromobile, riavvicinarsi alla Definizione Treccani

Altre definizioni con costa; francese; Un azione di usura costa nte e ripetuta; Il Franco pianista del Maurizio costa nzo Show; Fu sconfitto da costa ntino presso il ponte Milvio; Il mare della costa orientale italiana; Un mese del calendario rivoluzionario francese ; Regista francese che intervistò Hitchcock; Nel calcio francese , sia Marseille che Lyon fra; Lo sono lingue come il francese e il rumeno;