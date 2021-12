La definizione e la soluzione di: Così sono detti gli sportivi fuori casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSPITI

Curiosità : Cosi sono detti gli sportivi fuori casa

l'abolizione della monarchia in favore della repubblica, fu la Real Casa d'Italia. Al di fuori della penisola italiana, il duca Amedeo di Savoia-Aosta fu inoltre ... Significato ospiti

OSPITE 1. L’OSPITE è la persona che ospita, che accoglie nella propria casa un o. di riguardo). 4. In trasmissioni televisive o eventi pubblici di altro tipo, l’ospite è una persona, di solito nota, che viene invitata a partecipare (un talk show con tanti trattenere trat:e'nere der. di tenere, col pref. tra- coniug. come tenere. - ¦ v. tr. 1. a. impedire che qualcuno si allontani, che aggredisca un altro, ecc.: t. andare, liberare, sfogare. 3. far passare il tempo piacevolmente: t. gli ospiti chiacchierare con, conversare con, discorrere con, distrarre, intrattenere, fam., scherz Definizione Treccani

