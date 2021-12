La definizione e la soluzione di: Così sono chiamate alcune piante del genere iris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIAGGIOLI

Curiosità : Cosi sono chiamate alcune piante del genere iris

Medicinal Herbs, p. 48 Dorling Kindersley Publishing, NY ^ Alan Macfarlane e Iris Macfarlane. The Empire of Tea. The Overlook Press, 2004, ISBN 1-58567-493-1 ... Significato giaggioli

ìreos s. m. dal lat. mediev. ireos, genit. di iris nell’uso degli speziali del medioevo. – 1. Altro nome del giaggiolo. 2. Nome commerciale del rizoma dei giaggioli che si usa in profumeria. lio di i., lo stesso che olio di giaggiolo. CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con così; sono; chiamate; alcune; piante; genere; iris; così erano le Antille dei Paesi Bassi; così fu chiamato l apostolo Giuseppe di Cipro; così è detta un imbarcazione sgangherata; così può essere detto un vino aspro; Lo sono parole come prìncipi e princìpi; Così sono detti gli sportivi fuori casa; Il Riz compositore di colonne sono re per il cinema; Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali; Apparecchio per effettuare e ricevere chiamate ; Quelle da neve sono chiamate anche ciaspole; Nel gergo dei social e del web sono chiamate tag; L'isola siciliana con le case chiamate dammusi; Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele; Il nome di alcune specie di pipistrello; In alcune culture sono combinati dalle famiglie; alcune porte ne sono prive; Moltiplicazione di piante per innesto o per talea; Possono farsi di piante , batteri o cellule; piante con tronco, rami e foglie; Studia piante e fiori; genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario; Ripetizione d una parola cambiandone caso o genere ; genere letterario di Verga e Capuana; Il genere pittorico settecentesco... da cartolina; Canta nelliris ; Un fantoccio dell iris ; Un pupo dell’iris ; Pupo che canta nell'iris ; Cerca nelle Definizioni