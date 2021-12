La definizione e la soluzione di: Così sono certe birre, le sigarette e molte donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIONDE

Curiosità : Cosi sono certe birre, le sigarette e molte donne

seguito è seguita una forte influenza delle birre ceche, in particolare delle Pilzen. Attualmente le birre preferite e prodotte in Argentina sono di gran ... Significato bionde

biónda s. f. dall’agg. biondo. – 1. Donna, ragazza di capelli biondi: tabacco chiaro, o anche semplicem. sigaretta; si usa soltanto al plur.: un pacchetto di bionde; contrabbando di b. svizzere. b. Birra chiara. 3. Sinon. di blonda (per traduz. del tanto lat. tantus agg., tantum avv.. - ¦ agg. 1. a. solo al sing. riferito a cose non numerabili e generalm. anteposto al sost., in grande quantità o misura: c'è in talune espressioni correlative con quanto o con che: è un colore che sta bene t. alle bionde quanto alle brune; ci andiamo t. io che lui così, sia. 6. a. in alcune locuz. e Definizione Treccani

Altre definizioni con così; sono; certe; birre; sigarette; molte; donne; così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; così è detta la crisi del 1929: __ depressione; così è detta una figurina che già si possiede; così è detta la principale cantante lirica; sono liquidi nei televisori LCD; Alcune porte ne sono prive; Lo sono stati Niki Lauda e Juan Manuel Fangio; In fisica possono essere viscosi o ideali; Le nappe nelle maniche di certe giacche; Concordi come per certe decisioni assembleari; La torre di fianco a certe chiese; Reazione di un organismo a certe sostanze; Un marchio di birre la moneta svedese; Le più chiare tra le birre ; Recipiente in birre ria; E’ doppio nelle birre ; Sostanza presente nell asfalto e nelle sigarette ; Si accumula nei filtri delle sigarette ; Vendono sigarette e trinciati da rollare; Un insieme di pacchetti di sigarette ; La effettuano molte pizzerie: consegna a __; Ne ha molte ... il poligamo; Bambino protagonista di molte barzellette; Andato.. in molte regioni; Una sua frase famosa è donne , è arrivato l __; donne non sposate, nei documenti; Chi ha un avversione nei confronti delle donne ; donne ... adorabili; Cerca nelle Definizioni