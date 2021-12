La definizione e la soluzione di: Cosi è di solito detto il lunedi dell Angelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASQUETTA

Curiosità : Cosi e di solito detto il lunedi dell Angelo

pretesto e lo fece uccidere dai suoi guardaspalle Angelo Cassani detto Ciletto e Libero Angelico, meglio noto negli ambienti malavitosi col soprannome di Rufetto ... Significato pasquetta

pasquétta s. f. dim. di pasqua. – Nell’uso pop., denominazione del lunedì dopo Pasqua, che in genere si festeggia con gite in campagna. Anche, nell’uso di alcune regioni, altro nome dell’Epifania, o della Pentecoste. pasquetta pa'skwet:a s. f. dim. di pasqua, fam. - lunedì dopo Pasqua, che in genere si festeggia con gite in campagna lunedì dell'Angelo. Definizione Treccani

