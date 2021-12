La definizione e la soluzione di: Così Rockerduck chiama Paperon de Paperoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICCASTRO

Curiosità : Cosi Rockerduck chiama Paperon de Paperoni

Disambiguazione – "Paperone de' Paperoni" rimanda qui. Se stai cercando il vescovo del XIII secolo, vedi Paperone de' Paperoni (vescovo). Paperon de' Paperoni (Scrooge ... Significato riccastro

plutocrate plu't?krate s. m. dall'ingl. plutocrate, der. del gr. ploutokratía 'plutocrazia', scherz. - persona molto ricca scherz. creso, miliardario, scherz. nababbo, scherz. paperone, pascià, spreg. riccastro, riccone. miserabile, fam., spreg. morto di fame, nullatenente, pitocco, fam. poveraccio, spiantato, squattrinato, straccione. Definizione Treccani

Altre definizioni con così; rockerduck; chiama; paperon; paperoni; così è lo stadio... quando in gioco è lo sviluppo; così era il Paradiso di Adamo ed Eva; così l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci; così si può chiamare un membro di un partito; Un altro modo di chiama re le bugie; Il loro tesoro era chiama to Museo degli Argenti; Così si può chiama re un membro di un partito; Così è anche chiama ta la tracina; Taccagni, tirchi come Zio paperon e; Tenta sempre di derubare paperon e; La bionda spasimante di paperon de paperon i; Zio paperon e chiama così i suoi nipotini; La bionda spasimante di Paperon de paperoni ; Il fratello minore di Paperon de' paperoni ; Il nome del maggiordomo di Paperon de' paperoni ; Il decino prediletto di Paperon de' paperoni ; Cerca nelle Definizioni