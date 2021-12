La definizione e la soluzione di: Così può essere detto un vino aspro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RASPATO

Curiosità : Cosi puo essere detto un vino aspro

e frasi fatte può essere sottile. Il presente glossario esclude i proverbi, incluse tutte quelle massime di uso comune che conservano un contenuto: ad ... Significato raspato

rapè s. m. dal fr. râpé, propr. «raspato», part. pass. di râper, v. CLASS='sc'>rapare2. – Tipo ordinario di tabacco da fiuto, nero e forte, ottenuto originariamente raspando un pezzo di tabacco, in uso spec. nei sec. 18° e 19°: chi di lui Può Definizione Treccani

