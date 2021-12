La definizione e la soluzione di: Così può definirsi un sorriso poco sincero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORZATO

Curiosità : Cosi puo definirsi un sorriso poco sincero

Panfilo. Sostrata apprende così la lieta notizia del ritorno del figlio, che poco dopo esce dalla casa della moglie con un viso triste e preoccupato. ... Significato forzato

forzato agg. e s. m. part. pass. di forzare. – 1. agg. a. più celere e più lunga dell’ordinario (anche al plur.: raggiungere l’obiettivo a marce forzate). In tipografia, riga f., riga che nella composizione supera la giustezza o è troppo forzato for'tsato part. pass. di forzare. - ¦ agg. 1. fatto o eseguito senza spontaneità: riso f. artefatto, artificiale, artificioso, sforzato. falso. autentico, per necessità: assenza f. coatto, obbligato, obbligatorio. libero, volontario. ? Espressioni: lavori forzati lavori pesanti inflitti come pena in alcuni paesi bagno penale Definizione Treccani

