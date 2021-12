La definizione e la soluzione di: Così è la macchina Christine in un film horror. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFERNALE

Curiosità : Cosi e la macchina Christine in un film horror

libro da cui è stato tratto il film, vedi Christine - La macchina infernale (romanzo). Christine - La macchina infernale (Christine) è un film del 1983, ... Significato infernale

infernale agg. dal lat. tardo infernalis, der. di infernus (v. spiriti i., i demonî; i mostri i.; le pene i.; i fiumi i.; La bufera infernal, che mai non resta (Dante). b. fig. Spaventoso, terribile: era una notte i., tempestosa, burrascosa infernale agg. dal lat. tardo infernalis. - 1. a. che è proprio dell'inferno, che si trova all'inferno: le potenze i. lett. acheronteo, lett. avernale, non com. inferno, infero, non com. plutonico. b. dotato di potere maligno, malefico: un essere i. demoniaco, diabolico, luciferino Definizione Treccani

