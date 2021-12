La definizione e la soluzione di: Così era il Paradiso di Adamo ed Eva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERRESTRE

Curiosità : Cosi era il Paradiso di Adamo ed Eva

porta del Paradiso, da dove provengono alcuni raggi divini, Adamo si copre il volto con le mani dallo sconforto e dal senso di colpa, ed Eva nasconde le ... Significato terrestre

terrèstre (ant. terrèstro) agg. dal lat. terrestris, der. di terra , di serena beatitudine (cfr. l’uso analogo di Eden); Ma ’l sovrastar ne la pregion terrestra Cagion m’è, lasso, d’infiniti mali (Petrarca), il permanere sulla terra, che è quasi terrestre te'r:?stre dal lat. terrestris, der. di terra 'terra'. - ¦ agg. 1. a. che è della Terra come pianeta: il globo t.; l'asse t.; i movimenti t. di rotazione mondanità, che è di questo mondo e ? TERRENO¹ 1. a. ? Espressioni: paradiso terrestre 1. nella Bibbia, luogo di felicità e abbondanza primigenie, ove vissero Adamo ed Eva Definizione Treccani

