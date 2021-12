La definizione e la soluzione di: Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARAPACE

Curiosità : Cosi e detto il guscio dorsale delle tartarughe

la tartaruga di bronzo, ricavata dal guscio della vera Cheli, la tartaruga del Vate che morì per indigestione di tuberose, monito all'ingordigia. Il Vate ... Significato carapace

(d’origine incerta), da cui anche il fr. carapace. – 1. In zoologia: a. Duplicatura cutanea che ha inizio al limite posteriore della regione cefalica di gran parte dei crostacei, di forma, consistenza e sviluppo vari, e che, fusa con un numero variabile di tergiti, può assumere l’aspetto di carapace s. m. dallo sp. carapacho d'origine incerta. - zool. copertura dorsale delle tartarughe e dei crostacei corazza, piastra ossea, scudo. ? guscio. Definizione Treccani

