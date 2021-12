La definizione e la soluzione di: Così è detta una figurina che già si possiede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOPPIONE

doppióne s. m. der. di doppio. – 1. Cosa in tutto uguale a un’altra (per cinque doppie. 3. In linguistica, sinon. di allotropo. Talora, si dà il nome di doppioni anche a coppie di parole che, pur differendo per qualche particolarità di pronunzia (per es doppione do'p:jone s. m. der. di doppio. - 1. cosa in tutto uguale a un'altra copia, duplicato, scherz. facsimile, scherz. fotocopia, riproduzione. originale. 2. ling. forma che ha la stessa etimologia di un'altra, ma ne differisce sotto l'aspetto fonologico e talvolta semantico Definizione Treccani

