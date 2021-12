La definizione e la soluzione di: Così è detta la principale cantante lirica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOPRANO

Curiosità : Cosi e detta la principale cantante lirica

(Andria, 24 gennaio 1705 – Bologna, 15 luglio 1782), è considerato il più famoso cantante lirico castrato della storia. Nacque ad Andria (nell'allora ... Significato soprano

soprano1 agg. lat. volg. *superanus, *supranus, der. di super ». – Variante ant. di sovrano. In partic.: 1. a. Superiore, che sta di sopra, che sta più in alto: questo è lo s. edificio del mondo, nel quale tutto lo mondo s’inchiude (Dante soprano s. m. uso sost. dell'agg. soprano. - 1. mus. voce femminile o bianca dal registro più acuto ? tenore. 2. estens. cantante donna o cantore dotato di voce di soprano: da ragazzo era un s.; mia sorella è un buon s. con riferimento a persona di sesso maschile sopranista. > s., mezzosoprano, contralto. Definizione Treccani

