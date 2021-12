La definizione e la soluzione di: Così è detta la crisi del 1929: __ depressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRANDE

Curiosità : Cosi e detta la crisi del 1929: __ depressione

vedi Grande depressione (disambigua). La Grande depressione (detta anche Grande crisi o Crollo di Wall Street) fu una grave crisi economica e finanziaria ... Significato grande

grande agg. lat. grandis. – Quando è premesso al sostantivo che determina, può avere l’elisione davanti a vocale ( neutro, significa la qualità della grandezza, in senso proprio e fig.: spettacolo che ha del grande; il grande nell’arte (cioè il monumentale e sim.). Come s. m. o f., entra anche grande lat. grandis. - ¦ agg. 1. a. di spazio, territorio, superficie, che supera la misura ordinaria: un g. palazzo ampio, esteso, largo, fam. porcheria, fam. schifezza, fam. schifo. 2. come avv., in prop. neg., in grande quantità: non sei gran che gentile molto, tanto, troppo. ? gran cosa di oggetto, atto Definizione Treccani

Altre definizioni con così; detta; crisi; 1929; depressione; così è detta una figurina che già si possiede; così è detta la principale cantante lirica; così può chiamarsi il secolo XVII; così sono detti gli anziani molto vivaci; Così è detta una figurina che già si possiede; Così è detta la principale cantante lirica; Insidiosi detta gli in leggi e contratti; Documento che indica i detta gli dello stipendio; Si attiva quella di crisi ; Stanziamento UE per la crisi economico-sanitaria; Le vocali in crisi ; Uguali in crisi ; Quello di Wall Street si verificò il 1929 ; Quello nero di Wall Street fu il 24 ottobre 1929 ; Il nome normanno di Agrigento fino al 1929 ; I sette __, romanzo di Agatha Christie del 1929 ; La depressione detta Triangolo di Afar; Improvvisa depressione fisica; depressione tipica delle regioni carsiche; Alterna patologicamente depressione ed eccitazione; Cerca nelle Definizioni