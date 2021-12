La definizione e la soluzione di: Così è il circo... dell informazione di massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MEDIATICO

Curiosità : Cosi e il circo... dell informazione di massa

ballo simile al Can-can - e gli artisti del circo, con le loro acrobazie e i cavalli trottanti sulla pista. Nonostante Il Circo fosse incompiuto, Seurat ... Significato mediatico

mediàtico agg. der. dell’ingl. media «mezzi (di comunicazione)» (pl. m. -ci). – Imposto o generato dalla cultura dei mass media: fenomeno m., personaggio o avvenimento reso largamente popolare dall’azione dei media; circo m., tendenza dei mass media a trasformare notizie, persone ed eventi in uno mediatico me'djatiko agg. der. dell'ingl. media 'mezzi di comunicazione' pl. m. -ci. - giorn., massm. relativo ai mass media: società m. massmediale, massmediatico, non com. mediale. Definizione Treccani

