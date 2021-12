La definizione e la soluzione di: Così è chiamato il settore dell agricoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIMARIO

Curiosità : Cosi e chiamato il settore dell agricoltura

per l'agricoltura, su agronotizie.imagelinenetwork.com. René Dumont, Agricoltura, Enciclopedia del Novecento (1975) R. Thomas Fulton, Agricoltura, Enciclopedia ... Significato primario

primàrio agg. e s. m. dal lat. primarius; v. primaio, di più atomi). d. In fisica, circuito p. (o circuito induttore o assol. primario, sostantivato), il circuito che viene fatto percorrere da una corrente elettrica così da generare primario pri'marjo agg. dal lat. primarius, der. di primus 'primo'. - 1. che è primo in una successione, che in una graduatoria viene prima di altri secondario. 2. che è in posizione iniziale per merito, per valore, per importanza e sim.: una notizia di p. interesse basilare, capitale, Definizione Treccani

