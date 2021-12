La definizione e la soluzione di: Così fu chiamato l apostolo Giuseppe di Cipro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARNABA

Curiosità : Cosi fu chiamato l apostolo Giuseppe di Cipro

c'era un Simone figlio di Clopa, e un Simone figlio di Giuseppe e di Maria. Simone Apostolo, indicato nelle elencazioni degli apostoli come "Cananeo" (Matteo ... Significato barnaba

barnabita (pop. bernabita) s. m. (pl. -i). – Religioso appartenente alla congregazione di s. Paolo, fondata nel 1530 a Milano, e che dal 1545 ebbe sede nella chiesa milanese di S. Barnaba (donde il nome). Definizione Treccani

