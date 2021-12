La definizione e la soluzione di: Così si chiama l odore della pioggia sulla terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PETRICORE

Curiosità : Cosi si chiama l odore della pioggia sulla terra

Il suo stand si chiama 20th Century Boy: una volta attivato, può deviare l'energia dei colpi che gli vengono inferti a terra, rendendo così il portatore ... Significato petricore

Neologismi (2017) petricore s. m. Particolare sensazione olfattiva che si percepisce al battere della pioggia sulla terra da tempo asciutta. ? Petricore periodo di bel tempo Non tutti lo sanno ma quel profumo ha un nome, ovvero petricore (o petricor), termine coniato dai due scienziati australiani, I. J. Bear and R. G. Thomas, che Definizione Treccani

