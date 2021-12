La definizione e la soluzione di: Il Corvino re d Ungheria detto "il giusto". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MATTIA

Curiosità : Il Corvino re d Ungheria detto il giusto

Mattia Corvino, detto Mattia il giusto (in lingua ungherese Hunyadi Mátyás, in croato Matija Korvin, in romeno Matei Corvin, in slovacco Matej Korvín, ... Significato mattia

mattìa s. f. der. di matto1, non com. – Mattezza, sia nel suo sign. astratto: Loda l’ingegno, loda la mattia (Giusti); sia in quello concreto: dire, fare mattie. ira. Finestra di approfondimento Modi e gradi dell'ira - Molti termini esprimono l’idea di un sentimento ostile, secondo diversi modi e gradi. Rabbia è il termine più fam. e com., in quasi tutti stile più sorvegliato rabbia è sostituito dai più formali bile,collera,i. e stizza: il sor Mattia so‡ocava dalla bile G. Verga; se fino a quel giorno io aveva esperimentato la Definizione Treccani

