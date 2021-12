La definizione e la soluzione di: Il corpo di guardia che si occupa della natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FORESTALE

Curiosità : Il corpo di guardia che si occupa della natura

come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. La festa anniversario, che originariamente ... Significato forestale

forestale agg. der. di foresta. – Che riguarda le foreste e in genere i boschi: scienze f. . e orient., la più importante e conosciuta delle quali è quella maglemosiana. Come s. f., la Forestale, espressione del linguaggio corrente con cui si indicava dapprima la Milizia guardia 'gwardja ant. guarda s. f. der. di guardare. - 1. a. atto del guardare, al fine di custodire, proteggere, ecc. qualcosa, in modo temporaneo , per lo più militare, con compiti di protezione e vigilanza di persone: G. forestale corpo. ? Espressioni: guardia di finanza fiamme gialle, fam. finanza, finanzieri. 3. a Definizione Treccani

