La definizione e la soluzione di: Cornelia fu la loro madre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRACCHI

Curiosità : Cornelia fu la loro madre

significati, vedi Cornelia (disambigua). Cornelia (189 a.C.? – 110 a.C. circa) è stata una matrona romana, famosa per essere stata la madre dei Gracchi. Figlia ... Significato gracchi

bantino agg. dal lat. Bantinus. – Dell’antica città di Banzia ai confini dell’Apulia e della Lucania: tavola b., frammento di tavola di bronzo sulle cui due facce sono incise una legge osca che era forse lo statuto della città, e parte di una legge latina dell’età dei Gracchi. Definizione Treccani

Altre definizioni con cornelia; loro; madre; Relativo ai bambini o a loro rivolto; A Treviso, sul Cagnan Grando, c è la loro festa; Il loro ospedale fu concepito da Brunelleschi; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Il Moretti che ha diretto Mia madre ; Il nome della madre di Gesù; La madre di Atalarico; Fu madre ma non ebbe madre ; Cerca nelle Definizioni