La definizione e la soluzione di: Coprire di goccioline come il sudore la fronte.

Soluzione 9 lettere : IMPERLARE

Curiosità : Coprire di goccioline come il sudore la fronte

permettono di capire meglio la loro composizione, il disegno originario, come sono evoluti e, in dei casi, la pronuncia originaria. Pertanto il cinese antico/Old ... Significato imperlare

imperlare v. tr. der. di perla (io impèrlo, ecc.). – Adornare di perle. Più spesso fig., ? Part. pass. imperlato, anche come agg., adorno di perle: con il collo imperlato, con la chioma imperlata; più spesso fig.: prati imperlati di rugiada; fronte imperlata di sudore. ingioiellare der. di gioiello, col pref. in-¹ io ingioièllo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. ornare di gioielli e preziosi: i. un abito lett. gemmare, ingemmare, di perle imperlare. 2. fig. cospargere di ornamenti superflui e artifici stilistici un discorso, una descrizione e sim.: i. la prosa di citazioni ? INFIORETTARE 2. ¦ ingioiellarsi Definizione Treccani

